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الخميس، 18-01-2024 04:12 م

ريال مدريد يبدأ اتصالات ضم هالاند

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الوكيل الإخباري - بدأ نادي ريال مدريد، اتصالات التوقيع مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، خلال الصيف المقبل.

ووفقا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، يطبق ريال مدريد مع هالاند نفس الإستراتيجية التي نفذها في صفقة جود بيلينجهام خلال الموسم الماضي.

وتعتمد خطة ريال مدريد على التواصل مع اللاعب وممثليه والاتفاق معهما على الرغبة وشروط العقد، ثم دخول المفاوضات الرسمية مع النادي عقب ذلك.

وكشفت أن ريال مدريد أجرى في الموسم الماضي أكثر من 10 اتصالات مع ممثلي بيلينجهام خلال شهري مارس/أذار وأبريل/نيسان من العام الماضي، كما دعا ممثلي النجم الإنجليزي لتناول الطعام في المدينة الرياضية للميرنجي.

واتجه ريال مدريد للتفاوض مع دورتموند على الصفقة، بعد اقتناع بيلينجهام وتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن الشروط الاقتصادية.

وذكرت أن نفس الأمر يتكرر مع هالاند، حيث تجرى الاتصالات مع مهاجم السيتي من خلال بيلينجهام، كما أن الميرنجي يتواصل مع ممثلي النجم النرويجي.

وأضافت: "هالاند لديه شرط جزائي في عقده مع مانشستر سيتي، لكنه يتناقص كلما مرت السنوات".

واختتمت: "تحدث بيلينجهام وهالاند كثيرا هذا العام، واللاعب الإنجليزي لم يقل أي أشياء سيئة لصديقه بشأن ريال مدريد".  

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