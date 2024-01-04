ريال مدريد يبدأ العالم الجديد 2024 بفوز عسير

الوكيل الإخباري - بدأ ريال مدريد رحلته في العام الجديد 2024، بفوز صعب على ضيفه ريال مايوركا (1-0) في المباراة التي جمعتهما الأربعاء، ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".



ويدين الفريق الملكي بالفضل في انتصاره لمدافعه الألماني، أنتونيو روديغر، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 78 من زمن اللقاء على ملعب "سانتياغو برنابيو".



وحقق فريق ريال مدريد بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة، وينفرد بصدارة الدوري، متجاوزا بفارق ثلاث نقاط فريق جيرونا، الذي يخوض مواجهة صعبة ضد ضيفه أتلتيكو مدريد مساء اليوم أيضا.



بينما توقف رصيد نادي ريال مايوركا عند 18 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم الترتيب

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