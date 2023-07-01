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السبت، 01-07-2023 10:48 ص

ريال مدريد يتجاهل صفقة أفريقية بسبب مبابي

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الوكيل الإخباري -  قرر نادي ريال مدريد، الانسحاب من صفقة أفريقية مميزة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، كان من أهداف ريال مدريد لدعم الهجوم في الصيف الحالي.

وجاء ذلك عقب رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن صفوف ريال مدريد، متجها إلى اتحاد جدة السعودي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ريال مدريد قرر الانسحاب من صفقة أوسيمين، لأنها غير متوافقة مع احتمالية التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في صيف 2024. 

يذكر أن فيكتور أوسيمين ارتبط أيضا بالانتقال إلى باريس سان جيرمان لتعويض الرحيل المحتمل لكيليان مبابي عن حديقة الأمراء. 

وتطلب إدارة نابولي، 150 مليون يورو، للموافقة على رحيل أوسيمين في الصيف الحالي.

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