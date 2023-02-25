ريال مدريد يتحدى أتلتيكو في قمة الثأر والكبرياء بالدوري الإسباني.. الليلة

الوكيل الإخباري - تتجه أنظار عشاق الدوري الإسباني في تمام الثامنة والربع مساء إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" لمتابعة قمة الليجا التي تجمع ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد ضمن مباريات الجولة الـ 23 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.



ويخوض ريال مدريد المباراة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 51 نقطة، فيما يحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 41 نقطة.



وتأتي المباراة بين الفريقين بعد 4 أسابيع فقط من خسارة أتلتيكو أمام ريال مدريد في الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا، الأمر الذى يغلب طابع الثأر على المواجهة المرتقبة اليوم.



ويدخل ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكاسح أمام ليفربول بنتيجة 5 - 2 في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة مع غريمه برشلونة على صدارة الدوري الإسباني.



ويحتاج الريال لمواصلة الانتصارات أمام أتلتيكو مدريد للحفاظ على معنويات الفريق مرتفعة قبل المواجهة المرتقبة مع برشلونة يوم الخميس المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا.



في المقابل، يسعى أتليتكو مدريد إلى تحقيق الفوز من أجل تعزيز وضعه في المركز الرابع والاستمرار في المنافسة على المركز الثالث، كما تمثل مباراة "الديربي" بطولة خاصة لأتلتيكو ومديره الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني في مواجهة ريال مدريد، خاصة أن أتلتيكو لم يحقق أي فوز في استاد "سانتياجو برنابيو" منذ 2016

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