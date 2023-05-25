ريال مدريد يتحرك لضم مبابي مجانا

الوكيل الإخباري - سلط تقرير صحفي إسباني، الضوء على خطة ريال مدريد، للظفر بخدمات الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

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وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد منفتح على ضم مبابي، وليس لدى الإدارة أي نية لدفع "يورو واحد" لباريس سان جيرمان.



وأضافت الصحيفة: "مبابي سيكون مطالبا بالتوقيع لريال مدريد على عقد مسبق، لتجنب ما فعله مع إدارة الملكي في يونيو/حزيران الماضي".



وانتشرت عدة تقارير مؤخرًا، عن عدم نية مبابي لتجديد عقده مع الـ"بي أس جي" بعد 2024.



وزعمت تقارير فرنسية، أن مبابي لن يفعل خيار تمديد عقده حتى 2025، وهو قرار يجب أن يتخذه قبل شهر يوليو/تموز المقبل، مما يعني أن إدارة نادي العاصمة باريس يجب أن تقرر ما إذا سيتم بيعه في الصيف أو المخاطرة بفقدانه مجانا مرة أخرى.

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