ريال مدريد يتحرك نحو صفقة فرنسية

الوكيل الإخباري - تحرك نادي ريال مدريد الإسباني، خطوة جادة، نحو التعاقد مع جوهرة فرنسية شابة، خلال الفترة المقبلة.





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كشفت شبكة "GFFN" الفرنسية، أن النادي الملكي أرسل للمرة الثانية أحد كشافيه إلى فرنسا، لمتابعة أحد لاعبي فريق رين خلال مواجهة نانت، أمس الأحد.



وأشارت إلى أن النادي المدريدي، مهتم بالتعاقد مع ديزيري دوي (18 عاما)، الذي يتميز بقوته وسرعة انطلاقاته في الجهة اليمنى.



أوضحت أن ريال مدريد، يبدأ خطة طويلة المدى، لتجديد الدماء في الجبهة اليمنى بعد تجاوز داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز، حاجز ال30 عاما.



لفتت إلى أن أكاديمية رين، تعد من أفضل أكاديميات كرة القدم في فرنسا، وأفرزت مواهب عديدة مثل عثمان ديمبلي، إدواردو كامافينجا وماتياس تيل.



ذكرت الشبكة الفرنسية أيضا، أن ديزيري دوي سجل 6 أهداف وصنع 2 في 55 مباراة مع رين.



يذكر أيضا أن ريال مدريد، سبق أن دعم صفوفه بصفقة أخرى من رين قبل عامين، عندما تعاقد مع لاعب الوسط، كامافينجا، في صيف 2021.

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