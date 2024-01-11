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الخميس، 11-01-2024 02:43 م

ريال مدريد يتخطى أتلتيكو ويبلغ نهائي السوبر الإسباني

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الوكيل الإخباري - في لقاء شهد تسجيل 8 أهداف، انتزع ريال مدريد فوزا صعبا على حساب جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-3 وبطاقة التأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة التي استضافها ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية بالتعادل الإيجابي 3-3، حيث سجل لريال مدريد كل من أنطونيو رودير، فيرلاند ميندي، وداني كارفاخال في الدقائق 20، 30، و85 تواليا، ولأتلتيكو مدريد ماريو هيرموسو، أنطوان غريزمان، وروديغر (هدف عكسي) في الدقائق 7، 37، 78.

واحتكم الفريقان بعدها لشوطين إضافيين حيث تمكن الريال من تسجيل هدفين عن طريق مدافع الأتلتيكو ستيفان سافيتش بالخطأ في مرماه (116) وإبراهيم دياز (120).

ويواجه ريال مدريد في النهائي المقرر إقامته الأحد المقبل، الفائز من المباراة التي ستجمع غدا الخميس بين برشلونة وأوساسونا.

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