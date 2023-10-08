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الأحد، 08-10-2023 04:27 م

ريال مدريد يتفاعل مع غضب مودريتش

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الوكيل الإخباري -  حسم نادي ريال مدريد موقفه من رحيل الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط الفريق، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وذكرت تقارير بأن مودريتش اجتمع مع المدرب كارلو أنشيلوتي وأعضاء من مجلس الإدارة، وطلب الرحيل في يناير/كانون الثاني المقبل، إذا استمر في الحصول على دقائق محدودة في المباريات.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مجلس الإدارة وأنشيلوتي يرفضان فكرة رحيل مودريتش في الشتاء، بسبب أهميته في المباريات وداخل غرفة الملابس.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد منح مودريتش عقدا جديدا هذا الموسم، بسبب ما قدمه في المواسم السابقة، وما يستطيع أن يقدمه أيضا في الموسم الحالي، لأن النادي يعرف قدراته جيدا.

وأوضحت أن إدارة ريال مدريد ترى أن مسألة غضب مودريتش منطقية، لكنها ستواصل منح الحرية لأنشيلوتي في اتخاذ قراراته الفنية في المباريات حسب الحاجة وليس استجابة للانتقادات.

وذكرت أن عودة مودريتش إلى التشكيل الأساسي أمام أوساسونا مؤشر على أن أنشيلوتي ينوي الاعتماد عليه هذا الموسم.

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