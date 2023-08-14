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الإثنين، 14-08-2023 12:33 م

ريال مدريد يتفوق على برشلونة ويونايتد في سباق الملكية الفكرية

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الوكيل الإخباري -  يتصدر ريال مدريد، الذي يحمل أكبر عدد من ألقاب التشامبيونز ليغ، الأندية أيضا على صعيد الملكية الفكرية، بحصوله على 47 علامة و24 تصميما مسجلا للعمل في الـ27 دولة بالاتحاد الأوروبي.

ويتقدم الريال على أندية كبرى أخرى، مثل برشلونة ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

وكشف مكتب الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي، ومقره مدينة أليكانتي الإسبانية، عن العلامات والرسومات المسجلة من ريال مدريد أمام الوكالة الأوروبية، وتبرز بينها طريقة المقاعد في ملعب "سانتياغو برنابيو".

ويعد فينيسيوس جونيور أعلى لاعبي ريال مدريد حصولا على العلامات (4)، ومنها التي تشير إلى رقصته الأيقونة بالأهداف "BailaViniJr"

لكن اللاعب الأعلى عموما في الدوريات الأوروبية هو الفرنسي بول بوغبا، بإجمالي 10 علامات، بينما يحظى مواطنه كيليان مبابي بـ6 علامات وتصميم.

وفيما يتعلق بالأندية، فعقب ريال مدريد وعلاماته الـ47 والـ24 تصميما، تتألف قائمة أكبر 5 فرق من برشلونة بـ35 علامة و7 تصاميم، يليه مانشستر يونايتد (35) وبايرن ميونخ (30) وباريس سان جيرمان (29).

وتحمل أهم الدوريات القارية العديد من العلامات والرسومات والنماذج، لحماية شعاراتها وأسمائها وحتى شكل الجوائز.

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