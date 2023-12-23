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السبت، 23-12-2023 04:16 م

ريال مدريد يتلقى ضربة محبطة من إيطاليا

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الوكيل الإخباري - تلقى ريال مدريد، ضربة محبطة بشأن أحد أهدافه التي يسعى للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كانت تقارير أشارت إلى أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، طلب من فلورنتينو بيريز رئيس الملكي، التوقيع مع فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي.

ولفتت التقارير إلى أن هذا سيكون اتجاه الملكي، حال فشل الميرنجي في ضم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، أو إيرلينج هالاند من مانشستر سيتي، خلال الصيف المقبل.

ويمتد عقد أوسيمين الحالي مع نابولي حتى صيف 2025، ما قد يسهل رحيله، الصيف المقبل.

وأكد فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "تم تأكيد وجود اتفاق نهائي بين نابولي وفيكتور أوسيمين بشأن التجديد بنسبة 100%".

وأضاف فابريزيو، عبر حسابه بشبكة "إكس" (تويتر سابقا): "ستنتهي عملية التجديد قبل فترة أعياد الميلاد، وسيكون العقد الجديد حتى صيف 2026".

وتابع: "سيشهد العقد الجديد ارتفاعا كبيرا في راتب أوسيمين، مع وضع شرط جزائي بشكل مؤكد".

وسبق أن ذكرت تقارير بأن الشرط الجزائي في العقد الجديد لأوسيمين سيبلغ 140 مليون يورو.

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