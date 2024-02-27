ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق مع موهبة فالنسيا

الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أن ريال مدريد حسم صفقة مهمة لتدعيم خط دفاعه بلاعب يعد من أبرز مواهب الكرة الإسبانية.



ذكرت صحيفة ديفينسا سنترال أن "الملكي" توصل إلى اتفاق مع اللاعب الشاب لويس باولو كيفيدو لينضم إلى صفوفه قادماً من فالنسيا.



وأوضحت: "رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعاقد مع أردا غولر وإندريك، باعتبارهما اثنين من أعظم المواهب في الفريق، والآن يواصل تعزيز نفسه للمستقبل الذي سيأتي في السنوات المقبلة، ويحرص على العمل المستمر للتعاقد مع اللاعبين الشباب الواعدين".



وتابعت: "كيفيدو مدافع مركزي شاب مواليد 2008 تدفقت عليه العروض، ولكن "الميرنغي" كان منتبهاً له، وتوصل إلى اتفاق بالفعل على كسب خدماته، ولكن بنود التعاقد ستدخل حيز التنفيذ عندما يوقع عقده الأول كمحترف".



وأشارت إلى أن العلاقة بين ريال مدريد وفالنسيا، في تحسن مستمر، بعدما كان قد انفجر كل شيء نتيجة المضايقات العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس خلال إحدى الزيارات إلى ملعب ميستايا العام الماضي، ولكن حدث بعد ذلك تقاربا في الأشهر الأخيرة بين الناديين.

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