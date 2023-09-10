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الأحد، 10-09-2023 04:52 م

ريال مدريد يجبر أنشيلوتي على خليفة بنزيما

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الوكيل الإخباري - أثار مركز رأس الحربة الكثير من الجدل في ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما إلى اتحاد جدة السعودي.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فقد حدد المدرب كارلو أنشيلوتي اسمين لفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لكن الأخير لم يستجب.

وأشارت إلى أن الاسم الأول كان الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، لكن النادي الإيطالي طلب 90 مليون يورو، لذا ألغى بيريز الصفقة على الفور.

وقدم أنشيلوتي لإدارة ريال مدريد اسما آخر أقل تكلفة، وهو البرازيلي ريتشارليسون مهاجم توتنهام، لكن إدارة الميرنجي لم تقتنع بالصفقة، ولم تخض مفاوضات لتلبية طلب المدرب الإيطالي.

وختمت: "بيريز قرر أن خط الهجوم الحالي للميرنجي كافٍ، مع وصول خوسيلو، وانتظار كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل، بينما يرى أنشيلوتي أن الفريق في حاجة لمهاجم آخر".

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