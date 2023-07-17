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الإثنين، 17-07-2023 12:14 م

ريال مدريد يجدد لنجل زيدان

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الوكيل الإخباري - توصل ثيو زيدان، نجل الأسطورة زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، لاتفاق مع الميرينجي على تمديد تعاقده، بحسب تقرير صحفي.

ووفقا لصحيفة "ذا أثليتك" البريطانية، فإن ثيو مدد تعاقده لموسم واحد.

وكان اللاعب قد انضم لناشئي ريال مدريد في 2010، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب مع الفريق الملكي، في 2020.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد ثيو بنهاية يونيو/حزيران الماضي، وهو ما جعله قريبا من الرحيل، لكن في ظل إمكانية مغادرة بعض اللاعبين مثل سيرجيو أريباس وكارلوس دوتور، ومع تطور مستوى اللاعب الفرنسي، قرر النادي استمراره لموسم إضافي.

وشارك ثيو (21 عامًا) في 1211 دقيقة مع ريال مدريد "كاستيا"، خلال الموسم الماضي، وحل في المركز الـ13 على مستوى عدد دقائق المشاركة بين لاعبي الفريق.

وتم تصعيد ثيو للفريق الأول للميرينجي، لكنه لم يشارك أبدًا حتى الآن.

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