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الإثنين، 10-07-2023 02:34 م

ريال مدريد يجهز صفقته الجديدة للكلاسيكو

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الوكيل الإخباري -  يبدأ ريال مدريد، اليوم الإثنين، معسكر الإعداد لموسم 2023-2024 بوجود اللاعبين الذين لم يسافروا في الفترة الأخيرة إلى منتخباتهم أثناء التوقف الدولي الأخير.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، سيكون جود بيلينجهام أحد اللاعبين الرئيسية المتواجدين اليوم في فالديبيباس، لكنه غير جاهز لخوض المباريات.

وأشارت إلى أن بيلينجهام أنهى الموسم الماضي مع بوروسيا دورتموند بمعاناة من آلام في الركبة، ولم يتم ضمه لمنتخب إنجلترا، لأسباب احترازية.

ويخطط ريال مدريد لعدم التسرع في عودة بيلينجهام صاحب الـ20 عامًا أثناء معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وذكرت أن اللاعب الإنجليزي سيخضع، اليوم، للفحوصات الطبية الروتينية قبل بدء الإعداد، رغم أن الأطباء لديهم فكرة واضحة عن حالته والتي تعتمد على تجهيزه لخوض مباراته الأولى ضد برشلونة يوم 29 من الشهر الجاري في دالاس.

ومن المنتظر أن يغيب بيلينجهام بذلك عن مباراتي ريال مدريد ضد ميلان ومانشستر يونايتد أثناء معسكر الإعداد.

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