ريال مدريد يحدد قائمة مختصرة تورط تشيلسي

الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ريال مدريد وضع تشيلسي في ورطة بشأن مستقبل حارس المرمى كيبا أريزابالاغا.



قالت الصحيفة إن "الملكي" حدد قائمة مختصرة تضم 3 حراس مرمى، تحسباً لفشل التعاقد مع حارس المرمى الإسباني من "البلوز" بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الحالي.



وأضافت: "في الوقت الذي أصيب فيه كيبا، ويعتمد الريال على حارس المرمى الثالث أندريه لونين، ولكن الأخير مرشح للرحيل عن سانتياغو برنابيو، ورغم ذلك هناك احتمالية لفشل المفاوضات بشأن انضمام حارس تشيلسي إلى الفريق بشكل نهائي".



وتابعت: "ريال مدريد لن يكون مستعداً لدفع أكثر من 17.5 مليون جنيه إسترليني لإتمام الصفقة، بينما يتمسك النادي اللندني بالحصول على ما يزيد عن 50 مليوناً خاصة أنه حصل على خدمات كيبا مقابل 71.6 مليوناً منذ خمس سنوات، ما يجعل "البلوز" في ورطة سواء بالموافقة على بيع اللاعب بالمبلغ الذي يحدد الريال أو عودته إلى ستامفورد بريدج ما عدم الحاجة إلى خدماته".



وأوضحت: " "النادي الإسباني حدد قائمة تضم 3 حراس مرمى هم البرازيلي ماتيوس حارس مرمى براغا البرتغالي والجورجي جورجي مامارداشفيلي حارس مرمى فالنسيا إلى جانب حارس مرمى منتخب أوروغواي تحت 20 سنة ونادي أتلتيكو بينارول راندال رودريغيز الذي يعد خياراً طويل المدى.

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