ريال مدريد يحسم تجديد نجمه

الوكيل الإخباري - حسم نادي ريال مدريد، مفاوضات التجديد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف الميرنجي.



وينتهي العقد الحالي لفاسكيز مع ريال مدريد هذا الصيف، ويستطيع اللاعب، التوقيع مجانا لأي فريق منذ يناير/كانون ثان الماضي.



وكتب فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة تويتر "توصل فاسكيز وريال مدريد إلى اتفاق شامل بشأن التجديد لموسم واحد حتى صيف 2025".



وأضاف رومانو "من المتوقع أن يتم الاجتماع النهائي لتوقيع العقود، على شاكلة ما يحدث حاليا مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش".



وغاب لوكاس فاسكيز عن قائمة إسبانيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، رغم أنه تألق بشكل كبير في الفترة الأخيرة.



ويستخدم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، فاسكيز، في مركزي الجناح الأيمن والظهير الأيمن.

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