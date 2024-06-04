ريال مدريد يحسم مستقبل خوسيلو وميندي

الوكيل الإخباري - تحدثت وسائل إعلامية إنجليزية عن تطورات جديدة حول مستقبل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، قبل إنطلاق الموسم الجديد 2024/2025.



وكشفت التقارير الإخبارية أن نادي ريال مدريد، قرر التمديد لثنائي الفريق، خلال الأيام القليلة القادمة بناءُ على رغبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.



وذكرت صحيفة ذا أثليتيك الإنجليزية أن قرر التعاقد مع المهاجم الإسباني، خوسيلو، بشكل دائم مقابل 1.5 مليون يورو، وذلك عقب الأداء المميز الذي قدمه رفقة الفريق الملكي هذا الموسم.



وانتقل خوسيلو إلى ريال مدريد هذا الموسم على سبيل الإعارة قادمًا من فريق إسبانيول بمبلغ 500 ألف يورو مع أحقية الشراء بمبلغ قدره 1.5 مليون يورو.



وتمكن المهاجم الإسباني من تسجيل هذا العام 17 هدفاً وصناعة 3 أهداف مع ريال مدريد بجميع المسابقات.



وتابعت الصحيفة الإنجليزية أنه ومن غير المستبعد أن يقوم ريال مدريد بتجديد عقد لاعبه الفرنسي، فيرلاند ميندي، في الفترة المقبلة.



وكان من المقرر أن يغادر ميندي فريق ريال مدريد هذا الصيف، لكن كارلو أنشيلوتي تمسك ببقاء اللاعب تحديداً مع فشل التعاقد مع ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ.



وجدير بالذكر أن عقد فيرلاند ميندي مع ريال مدريد سينتهي في موسم 2025، حيث شارك في 37 مباراة بجميع المسابقات مع ريال مدريد هذا الموسم.

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