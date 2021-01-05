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الثلاثاء، 05-01-2021 12:41 م

ريال مدريد يحسم موقفه النهائي.. بيريز يعثر على بديل راموس

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الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة مدوية، بشأن رغبة ريال مدريد بالتعاقد مع الإسباني باو توريس، مدافع فياريال، خلال الفترة المقبلة، كبديل لسيرجيو راموس، قائد الفريق.

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ويحق لراموس الذي دافع عن قميص ريال مدريد لـ 14 عامًا متتالي، الرحيل في الصيف المقبل، لأي فريق مجانًا، حيث ينتهي عقد مع الملكي، وعدم التوصل إلى اتفاق لتجديده حتى الآن.

وأكدت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن راموس، لديه إعجاب شديد باللاعب توريس، مؤكدًا أن اللاعب سيقدم الكثير في دفاعات ريال مدريد، كونه أحد نجوم المنتخب الإسباني.

وأشارت الشبكة إلى أن فياريال، لم يوافق على رحيل مدافعه بشكل بسيط، ومن الممكن أن يشترط فسخ عقده، مقابل دفع 50 مليون يورو.

وخلال الفترة الأخيرة دخل راموس، اهتمام العديد من الأندية وعلى رأسهم يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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