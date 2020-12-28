ريال مدريد يخسر مبلغ خيالي بسبب نجمه

الوكيل الإخباري _ فجرت تقارير صحفية، اليوم الأثنين، عن صدمة جديدة تضرب صفوف ريال مدريد الإسباني، بعد خسارة مبلغ خيالي بسبب نجمه الصربي لوكا يوفيتش، منذ توقيعه مع القلعة الميرنجية.



وخلال هذه الموسم، يعاني يوفيتش، من قلة المشاركة مع زيدان، حيث يصر الفرنسي على منحه دقائق قليلة في المباريات الأخيرة، رغم جاهزيته البدنية، وتألقه مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة في نوفمبر الماضي، خلال تصفيات الأمم الأوروبية.



وأكدت شبكة "ديفسنا سنترال" اليوم، أن ريال مدريد خسر ما يقرب من 40 مليوناً أمام، لوكا يوفيتش، منذ توقيعه مع الفريق في عام 2019، في ظل عدم وجود فرصة مع فريقه للمشاركة.



وأفادت الشبكة، أن قيمة الصربي التسويقية عند قدومه، كانت تساوي 60 مليون يورو، اعتبارًا من اليوم، انخفض هذا الرقم إلى 22 مليونًا، أي ما يقرب من ثلثي تكلفة إخراجه من ألمانيا في ذلك الوقت.



وخاض لوكا يوفيتش، هذا الموسم خمس مباريات فقط، منهما ثلاث مباريات بشكل أساسي منذ بداية اللقاء، وخاض 208 دقائق ، وكانت آخر مشاركة له في 8 نوفمبر الماضي.



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المصدر : ملاعب



