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الأحد، 05-02-2023 04:17 م

ريال مدريد يخسر نجما جديدا في الكلاسيكو

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الوكيل الإخباري -  خسر فريق ريال مدريد جهود أحد لاعبيه البارزين في خط الهجوم لمدة طويلة.

وكان ريال مدريد أعلن رسميا، أمس السبت، إصابة النجم البلجيكي إيدين هازارد، في تدريبات الفريق.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدين هازارد من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص حالته بأنه مصاب في الوتر الرضفي في ركبته اليسرى".

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن مدة غياب هازارد بسبب الإصابة، ستتراوح من 4 إلى 5 أسابيع.

وسيغيب النجم البلجيكي بالتالي عن كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى كلاسيكو الذهاب في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة.

يذكر أن ريال مدريد سيخسر أيضًا خدمات الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي في موقعة برشلونة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد للسفر إلى المغرب لخوض منافسات كأس العالم للأندية، التي يستهلها بمواجهة الأهلي المصري يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي.

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