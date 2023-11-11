ريال مدريد يخطط للتعاقد مع راموس الجديد

الوكيل الإخباري - يخطط فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، للتعاقد مع لاعب مميز لتدعيم خط الدفاع، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرنجي، قد صرح بأن ريال مدريد لن يشارك في الميركاتو الشتوي المقرر له يناير/ كانون الثاني 2024.



ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن بيريز معجب بخوانلو سانشيز، الظهير الأيمن لإشبيلية، ويرغب في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2024.



ويرى بيريز، بحسب الشبكة، أن سانشيز يشبه كثيرا زميله سيرجيو راموس، الذي لعب لسنوات طويلة بقميص ريال مدريد.



ويريد ريال مدريد استغلال أن سانشيز ما يزال لديه 18 عاما، ويلعب على أعلى مستوى، كما أن عقده الحالي يتضمن شرطا جزائيا يبلغ 15 مليون يورو فقط.

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