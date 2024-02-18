الأحد 18-02-2024
الوكيل الاخباري
 

غانتس: سنتحرك برفح في حال عدم التوصل لاتفاق

الاحتلال يحول مستشفى ناصر إلى ثكنة عسكرية مغلقة

شهيد ثاني باقتحام الاحتلال لمخيم طولكرم

المستقلة للانتخاب تنشر التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية

الأردنية تؤجل قسط صندوق إسكان العاملين عن شهر آذار المقبل

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر بيع ليرة الذهب بالأردن اليوم

إصابة 20 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

القوات المسلحة: مقتل 5 مهربين وإصابة 4 أثناء محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا

الاحتلال ينفذ 230 عملية نقل لجنوده الجرحى من غزة

الأحد، 18-02-2024 03:10 م

ريال مدريد يخيب أمل راموس

2202418115822531817231


الوكيل الإخباري -  انتظر سيرجيو راموس، مدافع إشبيلية، حدثا مثيرا في مسيرته خلال الميركاتو الشتوي المنصرم.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، كان ريال مدريد في حاجة إلى مدافع جديد في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب إصابة إيدير ميليتاو في بداية الموسم، ثم تعرض دافيد ألابا لنفس المصير بعد 4 أشهر.

وأشارت إلى أن سيرجيو راموس كانت ينتظر مكالمة من ريال مدريد في آخر 15 يوما من الميركاتو الشتوي المنصرم، لمطالبته بالعودة إلى "سانتياجو برنابيو".

وفي النهاية لم يتصل ريال مدريد براموس، كما أن الميرنجي لم يوقع مع أي لاعب في الشتاء.

وكان راموس قد انضم إلى الميرنجي قادما من إشبيلية، في صيف عام 2005، وغادر قلعة سانتياجو برنابيو في صيف 2021 متجها إلى باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

وحقق المدافع المخضرم مع الفريق الملكي لقب الدوري الإسباني 5 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرتين، وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، بالإضافة لكأس العالم للأندية 4 مرات.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202418145651716921145

فينيسيوس وخوسيلو يقودان هجوم ريال مدريد أمام فاليكانو

2202418142921508492007

عطيف يكشف مشكلة بنزيما الكبرى مع الاتحاد

220241812419279930829

حدث غير مسبوق في تصنيف التنس العالمي

22024181209782669432

ميلان يواجه مونزا بالدوري الايطالي

220241811552318495205

بايرن ميونخ يبحث عن استعادة الثقة أمام بوخوم

2202418114856242732049

ريال مدريد ضيفاً على رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

أخبار متعلقة
120242210423234530975

الشباب السعودي يودع بانيجا

120242210598475443416

ريال مدريد يوقع عقود صفقته الجديدة

1202422132513880669844

هل هرب محمد صلاح من واجبه الوطني؟

120242111554361100555

مدرب كوريا الجنوبية بعد التعادل: لاعبو الأردن كانوا الأفضل

120242111151302010118

برشلونة في رحلة محفوفة بالمخاطر أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني اليوم

1202421104748810344627

بايرن ميونخ يستعد لخطف نجمين من ريال مدريد