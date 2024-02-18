ريال مدريد يخيب أمل راموس

الوكيل الإخباري - انتظر سيرجيو راموس، مدافع إشبيلية، حدثا مثيرا في مسيرته خلال الميركاتو الشتوي المنصرم.



ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، كان ريال مدريد في حاجة إلى مدافع جديد في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب إصابة إيدير ميليتاو في بداية الموسم، ثم تعرض دافيد ألابا لنفس المصير بعد 4 أشهر.



وأشارت إلى أن سيرجيو راموس كانت ينتظر مكالمة من ريال مدريد في آخر 15 يوما من الميركاتو الشتوي المنصرم، لمطالبته بالعودة إلى "سانتياجو برنابيو".



وفي النهاية لم يتصل ريال مدريد براموس، كما أن الميرنجي لم يوقع مع أي لاعب في الشتاء.



وكان راموس قد انضم إلى الميرنجي قادما من إشبيلية، في صيف عام 2005، وغادر قلعة سانتياجو برنابيو في صيف 2021 متجها إلى باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.



وحقق المدافع المخضرم مع الفريق الملكي لقب الدوري الإسباني 5 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرتين، وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، بالإضافة لكأس العالم للأندية 4 مرات.

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