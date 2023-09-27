ريال مدريد يراقب وضع كوكوريلا مع تشيلسي

الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ريال مدريد يراقب موقف اللاعب مارك كوكوريلا مع تشيلسي، مبينة أن "الملكي" قد يتعاقد مع اللاعب الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية.



قالت الصحيفة إن المدافع البالغ من العمر 25 عاماً يتطلع إلى مغادرة ستامفورد بريدج بعدما لم يعد يشارك أساسياً في تشكيلة الفريق.



وتابعت: "مانشستر يونايتد كان على وشك التعاقد مع الدولي الإسباني، ولكن المدرب الهولندي إريك تن هاغ اختار في النهاية التعاقد مع سيرجيو ريغيلون على سبيل الإعارة من توتنهام".



في المقابل يترقب ريال مدريد تحديد موقف مارك كوكوريلا مع تشيلسي، إذ أنه في حال تأكد رغبة الطرفين في الانفصال سيدخل "الميرنغي" طرفاً لحسم الصفقة في (كانون الثاني) المقبل.

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