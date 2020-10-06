ريال مدريد يرفض النجوم في سابقة لم تحصل منذ 30 سنة

الوكيل الإخباري-

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عند تمام الساعة الـ 12 مساء الاثنين، أغلق الميركاتو الصيفي أبوابه في قارة أوروبا بشكل رسمي، وانتهت أغلب الأندية الأوروبية من عملية التدعيم لصفوفها بعدد من اللاعبين المميزين من أجل المنافسة في الموسم الجديد الصعب، وكانت المفاجأة اللافتة في هذا الميركتو هو عدم دخول ريال مدريد فيه، حيث لم يقم بطل الدوري الإسباني بضم أي لاعب جديد إلى صفوفه.ومنذ العام 1980 وحتى العام الماضي، اعتاد ريال مدريد كل عام على التعاقد مع لاعب واحد على الأقل في كل نافذة انتقالات، ولكنها المرة الأولى الآن منذ 30 سنة تقريباً يمر سوق الانتقالات الصيفي دون تعاقد اللاعب مع أي لاعب.واكتفى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد بكتيبة اللاعبين المتواجدين في صفوفه، وعدم إبرام أي صفقة جديدة خاصة في ظل أن صفوفه تضم عدد من اللاعبين المميزين في كل مراكز الملعب تقريباً.وفجّر برنامج «الشيرنجيتو» الإسباني الشهير مفاجأة من العيار الثقيل في حلقته خلال الساعات الماضية بعد أن كشف أن ريال مدريد تم عرض اثنين من أفضل لاعبي أوروبا عليه خلال اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي المنصرم، ولكن زيدان ومسئولي ريال مدريد، لم يهتموا بالأمر كثيراً، ورفضوا الدخول في أي مفاوضات سريعة للتعرف على شروط ضم اللاعبين.وكشف البرنامج أن أول اللاعبين الذين عرضوا على ريال مدريد هو المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، جوهرة نادي آرسنالالإنجليزي، على الرغم من أنه قام خلال الشهر الماضي بتمديد تعاقده مع آرسنال بعدما سعت خلفه الكثير من الأندية في الفترة الماضية وعلى رأسها الغريم التقليدي لريال مدريد، فريق برشلونة من أجل تعويض رحيل لويس سواريز.أما اللاعب الثاني الذي رفضه مسؤولو ريال مدريد، والمدرب زيدان، فهو المهاجم الدولي البوسني إدين دجيكو، نجم نادي روما الإيطالي، والذي كان قريباً من الانتقال إلى عملاق تورينو يوفنتوس، في الأيام الماضية، ولكن فشل إدارة ذئاب العاصة روما في التعاقد مع مهاجم نابولي أركاديوش ميليك، دفعهم في النهاية للإبقاء على المهاجم المخضرم رفقة صفوف عملاق العاصمة الإيطالية.