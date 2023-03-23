الخميس 23-03-2023
الوكيل الاخباري

مع بداية شهر رمضان.. إليكم هذه النصائح الصحية

الملك يتبادل التهاني بالشهر الفضيل مع رئيس كازاخستان ورئيس وزراء العراق

صندوق الحج يعلن أسماء حجاج 2023 - رابط

قرار قضائي بتضمين مدير مستشفى مليون دينار لهدره المال العام

نقيب المواد الغذائية: حركة نشطة وقوية في الأسواق منذ صباح اليوم

البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

ميشوستين: روسيا والصين ستقران قريبا "خطة 2030"

الشواربة: توجه لإنشاء مواقف مدفوعة ومنع الوقوف العشوائي في عمّان

نحو مليون طن كميات الطعام المهدرة في الأردن سنوياً

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

الخميس، 23-03-2023 02:30 م

ريال مدريد يرفض رفع راتب أسينسيو لتجديد عقده

3202323142325305025865


الوكيل الإخباري - رفض مسؤولو فريق ريال مدريد زيادة راتب ماركو أسينسيو جناح الملكي من أجل تجديد عقده المنتهي في يونيو 2023.

أشار برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني إلى أن إدارة الريال تتمسك بعرضها المقدم لماركو أسينسيو من أجل تجديد عقده مع المرينجي، حيث قدمت للاعب 4 ملايين يورو سنويًا.

وأضاف البرنامج أن ريال مدريد ليس لديه أى نية لتحسين عرضه الحالي لنجمه الشاب ماركو أسينسيو، وقدموا عرضًا بقيمة 4 ملايين يورو سنويًا لتجديد عقده وهو نفس الراتب الذى يحصل عليه حاليًا مع الفريق.

اضافة اعلان


وقد ينتهي الأمر برحيل ماركو أسينسيو عن فريق ريال مدريد الصيف المقبل، خاصة فى ظل عدم تحسين راتبه وعدم رضائه عن الجلوس احتياطيًا تحت قيادة المدير الفني الحالي كارلو أنشيلوتي.

وشارك ماركو أسينسيو في 34 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري 2022-2023، وأحرز 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202323132057442249130

بايرن ميونيخ غير راض عن مستوى ساديو ماني

3202323123012785848140

إيطاليا تواجه إنجلترا في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024

3202323123945457545455

البرتغال تستضيف ليشتنشتاين في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024

3202323131539411691361

بتروس يتحدث عن تجربته مع النصر ويتوقع الفائز بلقب الدوري

3202323133522173679105

الهلال يطالب بحكام أجانب لكل مباريات الدوري

320232392143318424251

ليفربول لن يُفعل بند شراء ميلو

أخبار متعلقة
2202325105852364057462

بنزيما وجريزمان على رأس التشكيل المتوقع لديربي مدريد

22023259422473080256

أنشيلوتي يكشف موقفه من الاستمرار مع ريال مدريد

220232216938939232341 (1)

بعد هفوته القاتلة أمام صلاح.. كورتوا يكشف سر عودة الريال أمام ليفربول

220232210416524483055

حدث تاريخي لليفربول بعد سقوطه المدوي أمام الريال

2202321122057431560291

5 قنوات مجانية تنقل مباراة ليفربول وريال مدريد بدوري الأبطال

2202321104257551371909

ليفربول في مواجهة نارية أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا الليلة