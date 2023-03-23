ريال مدريد يرفض رفع راتب أسينسيو لتجديد عقده

الوكيل الإخباري - رفض مسؤولو فريق ريال مدريد زيادة راتب ماركو أسينسيو جناح الملكي من أجل تجديد عقده المنتهي في يونيو 2023.



أشار برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني إلى أن إدارة الريال تتمسك بعرضها المقدم لماركو أسينسيو من أجل تجديد عقده مع المرينجي، حيث قدمت للاعب 4 ملايين يورو سنويًا.



وأضاف البرنامج أن ريال مدريد ليس لديه أى نية لتحسين عرضه الحالي لنجمه الشاب ماركو أسينسيو، وقدموا عرضًا بقيمة 4 ملايين يورو سنويًا لتجديد عقده وهو نفس الراتب الذى يحصل عليه حاليًا مع الفريق.

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وقد ينتهي الأمر برحيل ماركو أسينسيو عن فريق ريال مدريد الصيف المقبل، خاصة فى ظل عدم تحسين راتبه وعدم رضائه عن الجلوس احتياطيًا تحت قيادة المدير الفني الحالي كارلو أنشيلوتي.



وشارك ماركو أسينسيو في 34 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري 2022-2023، وأحرز 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

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