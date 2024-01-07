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الأحد، 07-01-2024 04:29 م

ريال مدريد يساعد بايرن على ضرب برشلونة

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الوكيل الإخباري - أكدت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد سيلعب دوراً كبيراً في توجيه بايرن ميونخ ضربة موجعة إلى برشلونة.

قالت صحيفة ديفينسا سنترال إن "البافاري" يسعى لخطف اللاعب رونالد أراوخو من البرسا، معتمداً على "الملكي" بشكل كبير في إتمام هذه الصفقة.

وذكرت: "بطل ألمانيا يراهن على رغبة ريال مدريد في التعاقد مع لاعب الفريق ألفونسو ديفيز لكسب خدمات الدولي الأوروغوياني وخطفه من كامب نو".

وتابعت: "الريال سيدفع 70 مليون جنيه يورو لضم الجناح الكندي، وهو المبلغ الذي سيعيد البايرن استثماره بمحاولة التعاقد مع أراوخو".

ولفتت إلى أن المدافع البالغ من العمر 24 عاماً سبق له رفض الانتقال إلى بايرن ميونخ في وقت سابق، ولكن النادي الألماني لن يستسلم وسيحاول مجدداً ضمه خاصة مع اقتراب ديفيز من التوجه صوب سانتياغو برنابيو.

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