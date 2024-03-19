ريال مدريد يستجيب لطلب كروس

الوكيل الإخباري - وافق مسؤولو ريال مدريد على طلب الألماني توني كروس، نجم الفريق، في مفاوضات تجديد عقده.



ويرتبط كروس بعقد مع الميرنجي حتى صيف 2024، وبالتالي يستطيع التوقيع مجانا الآن مع أي نادٍ.



ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أجرى ريال مدريد محادثات التجديد بالفعل مع كروس في الأسابيع الأخيرة.



وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ريال مدريد قرر بعد ذلك إيقاف المفاوضات وتأجيلها إلى نهاية الموسم بناء على طلب كروس.



يذكر أن كروس تراجع مؤخرا عن الاعتزال الدولي وعاد إلى منتخب ألمانيا من أجل المشاركة في كأس الأمم الأوروبية 2024 خلال الصيف المقبل.



وسبق أن صرح كروس بأنه يخطط للاعتزال داخل صفوف ريال مدريد.

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