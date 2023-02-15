ريال مدريد يستضيف إلتشي بالدوري الإسباني

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق ريال مدريد نظيره إلتشي، في مواجهة سهلة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 21 لموسم 2022-23 من الدوري الإسباني.



يحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي الإسباني في العاصمة الإسبانية مدريد مباراة الريال ضد إلتشي في تمام الساعة 11:00 مساء.



ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الاسباني للموسم الحالي برصيد 45 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر، وسيدخل مباراة إلتشي وعينه على تقليص الفارق لمطاردة البارسا على قمة الليجا.



فيما يقبع إلتشي، في قاع وذيل ترتيب الدوري الإسباني برصيد تسع نقاط فقد حقق فوزه الأول في موسم 2022-23 في الجولة الماضية، بعدما تفوق على فياريال بنتيجة 3-1، ويأمل أن يواصل الاستفاقة على حساب ريال مدريد.



ويلعب ريال مدريد المباراة بعد عودته من بطولة كأس العالم للأندية والتي فاز بلقبها على حساب الهلال السعودي، للمرة الخامسة في تاريخه ليرفع عدد بطولاته القارية والدولية إلى 29 بطولة.

اضافة اعلان

ملاعب