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الأحد، 21-04-2024 03:21 م

ريال مدريد يستضيف برشلونة في كلاسيكو تحديد مصير الدوري الإسباني

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الوكيل الإخباري - سيكون عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، مساء اليوم الأحد، على موعد مع مواجهة كلاسيكو الأرض، والتى تجمع ريال مدريد مع غريمه التقليدي برشلونة، في قمة مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني، في مواجهة حاسمة بمشوار المنافسة على لقب الليجا خلال الموسم الحالي.

ويستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة في العاشرة مساء اليوم، الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، في ظل الصراع بين الفريقين على التتويج بلقب الليجا خلال الموسم الحالي.

ويتطلع ريال مدريد للاقتراب خطوة كبيرة نحو حسم لقب الدوري الإسباني، حينما يستضيف غريمه التقليدي برشلونة في مباراة الكلاسيكو، ويتصدر الفريق الملكي جدول ترتيب المسابقة برصيد 78 نقطة بفارق 8 نقاط كاملة عن برشلونة، الوصيف، برصيد 70 نقطة، قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

ويدخل ريال مدريد مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي 4 - 3 بركلات الترجيح بعدما تعادلا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 – 4.

وفي المقابل، سيدخل برشلونة اللقاء بحثاً عن مصالحة جماهيره بعدما ودّع دوري الأبطال من دور ربع النهائي، عقب خسارته أمام باريس سان جيرمان 6 – 4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وعلى الرغم من فوزه ذهابا 3 - 2 في باريس، إلا أن الفريق الكاتالوني تلقى هزيمة مذلة بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة الإياب بإسبانيا. 

ويملك الريال أفضلية تاريخية، حيث التقى الفريقان في 187 مباراة بالدوري، إذ حقق الريال الفوز في 78 مباراة، بينما حقق برشلونة الفوز في 74 مباراة وتعادلا في 35، وسجل الريال 301 هدف مقابل 299 لبرشلونة.

والتقى الفريقان في 256 مباراة بكل البطولات، حيث حقق الريال الفوز في 104 مباريات وفاز برشلونة في 100 وتعادلا في 52 مباراة. كما حقق الريال 5 انتصارات في آخر 7 مباريات بالدوري، وفاز برشلونة في مباراتين فقط.

ويعلم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أن الفوز في الكلاسيكو، سيقرب الفريق من استعادة لقب الدوري الإسباني، وسيقضي على آمال برشلونة في المنافسة على اللقب. لذلك، حرص أنشيلوتي على التأكيد للاعبيه على ضرورة تحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل الاقتراب خطوة من تحقيق اللقب وتحقيق انتصاره الخامس على التوالي بالدوري.

ويسعى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، لتحقيق الفوز، خاصة أنه يعلم أن الفوز سيجعل برشلونة يقلص الفارق إلى 5 نقاط وسيجعل المباريات المتبقية في هذا الموسم في قمة الإثارة، ويرغب البارسا في الفوز بهذه المباراة لتعويض خيبة الأمل الكبيرة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وتحوم الشكوك حول مشاركة داني كارفخال، مدافع ريال مدريد، في مواجهة الكلاسيكو، بعد خروجه مصابا خلال مواجهة مانشستر سيتي الأخيرة، في المقابل يدخل برشلونة المباراة بقائمة شبه متكاملة، بخلاف اللاعبين المصابين لفترات طويلة.

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