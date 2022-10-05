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الأربعاء، 05-10-2022 01:43 م

ريال مدريد يستضيف شاختار في دوري أبطال أوروبا الليلة

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الوكيل الإخباري - يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني نظيره، شاختار دونيتسك الأوكراني في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برناببيو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

يدخل ريال مدريد المباراة وهو في صدارة ترتيب المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط جمعهما من الفوز في الجولتين الماضيتين وتسجيل 5 أهداف والحفاظ على شباكه نظيفة.

بينما يخوض شاختار مباراته ضد ريال مدريد وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها وتسجيل 5 أهداف وتلقي هدفين.

ويعول الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للميرنجي على الثلاثي الهجومي الناري "فينسيوس جونيور، كريم بنزيما، ورودريجو" لحسم نتيجة مباراته اليوم خاصة وأن المعدل التهديفي للاعبين بات في زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية.

ويأمل المدرب الإيطالي في تجاوز كبوة مباراة الدوري الاسباني الأخيرة أمام أوساسونا التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 والتي منحت الغريم التقليدي برشلونة صدارة ترتيب الليجا بفارق الأهداف.

وتاريخياً التقى الفريقين في البطولات الأوروبية 5 مرات استطاع ريال مدريد صاحب الأرض والجمهور في الفوز في 3 مواجهات مقابل 2 لصالح شاختار دونيتسك.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين شهدت اكتساح ريال مدريد لشاختار بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت يوم 19 أكتوبر العام الماضي.

بينما كان شاختار حقق الانتصار في المباراة قبل الماضية بنتيجة 2-0 في المواجهة التي أقيمت على أرضه ووسط جماهيره في دوري أبطال أوروبا هي الأخرى.

تشكيل ريال مدريد المتوقع
 
ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ميندي - ألابا – روديجر – كارفخال.

خط الوسط: كروس - تشواميني – سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - رودريجو.

تشكيل شاختار المتوقع
 
بينما يتوقع أن يخوض شاختار المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أناتولي تروبين.

خط الدفاع: لوكاس تايلور ميا ريس، فاليري بوندار، ميكولا ماتفيينكو، كوهيم كونوبليا.

خط الوسط: تاراس ستيبانينكو، أرتيم بوندارينكو، جيورجي سوداكوف.

خط الهجوم: ماريان شفيد، ميخايلو مودريك، أولكسندر زوبكوف.

ملاعب 

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