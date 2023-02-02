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الخميس، 02-02-2023 03:34 م

ريال مدريد يستضيف فالنسيا لمطاردة برشلونة على قمة الدوري الإسباني

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الوكيل الإخباري -  يستضيف فريق ريال مدريد، نظيره فالنسيا، مساء اليوم الخميس، في إطار المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري الإسباني  للموسم الكروى الجاري 2022-23.

ويحتضن ملعب سانتياجو برنابيو، في العاصمة الإسبانية مواجهة ريال مدريد وفالنسيا، المؤجلة من منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري الإسباني في تمام الساعة الحادي عشر مساء الليلة.
 
ويحتل ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، والفوز على فالنسيا سيكون محوريًا في مشوار النادي الملكي في الموسم الحالي لمطاردة غريمه التقليدي برشلونة على قمة الليجا.
 
بينما يقبع فالنسيا في المركز 14 في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 20 نقطة فقط منذ بداية الموسم وحتى الآن، ويعود آخر فوز له إلى نوفمبر من العام الماضي.

ويسعى ريال مدريد إلى مواصلة الضغط على برشلونة، بعدما تعادل سلبيًا أمام ريال سوسييداد في الجولة 19 من الدوري الإسباني، ليرتفع الفارق في الصدارة إلى خمس نقاط، وسيقاتل الملكى لتضيق الفارق إلى نقطتين فقط في إنتظار تعثر البارسا.
 
ويعانى فالنسيا، من النتائج المخيبة للآمال ، حيث أقال مدربه الإيطالي جينارو جاتوزو لسوء النتائج، خاصة وأن "الخفافيش" لم يحقق أي فوز في آخر 4 مباريات من الدوري الإسباني، حيث تعادل مرة وخسر ثلاث مباريات.
 
ومن المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي قائد ريال مدريد على التشكيل التالي:
 
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
 
الدفاع: إدواردو كامافينجا – إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير – داني كارفخال
 
الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – فيديريكو فالفيردي
 
الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما - رودريجو
 
بينما من المتوقع أن يبدأ خفافيش فالنسيا المواجهة بالتشكيل المتوقع التالي..
 
حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي
 
الدفاع: كريستيان موسكيرا - إيراي كومير - جينك أوزكاكار - خوسيه جايا
 
الوسط: أندريه ألميدا - يونس موسى - توني لاتو
 
الهجوم: سامو كاستييخو - إدينسون كافاني - صامويل لينو

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