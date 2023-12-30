الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية، اليوم السبت، أن ريال مدريد يستعد للإعلان عن مفاجأة جديدة خلال الساعات المقبلة.



قالت الصحيفة: "عقب المفاجأة المدوية بإعلان "الملكي" تجديد عقد المدرب كارلو أنشيلوتي حتى 2026، يتجه النادي إلى مفاجأة أخرى".

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وأوضحت: "من المقرر أن يعلن النادي الإسباني عن تجديد عقد لاعب الوسط توني كروس لمدة موسم واحد حتى 2025".



وأضافت: "كانت التكهنات تشير إلى انتهاء علاقة اللاعب الألماني مع الريال، ولكن عملياً وعلى أرض الواقع هناك حالة من الرضا داخل النادي حول مستوى كروس مع الفريق".



وأشارت إلى أن اللاعب الدولي أعلن أكثر من مرة عن رغبته في الاعتزال في صفوف ريال مدريد، وهو ما قد يناله بتوصل الطرفين إلى اتفاق على تجديد العقد واستمراره في سانتياغو برنابيو.

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