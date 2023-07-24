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الإثنين، 24-07-2023 01:57 م

ريال مدريد يستعيد نجمه أمام مانشستر يونايتد

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الوكيل الإخباري - استعاد ريال مدريد خدمات أحد نجومه استعدادا لمواجهة مانشستر يونايتد، الخميس المقبل، في موقعة ودية.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، غاب أردا جولر عن مواجهة ميلان، لأسباب احترازية، خاصة أن كان يعاني من آلام في الساق خلال الأيام الماضية.

وأشارت إلى أن الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي فضل عدم التعجل في الدفع بجولر أمام ميلان، مؤكدا أنه لا حاجة للمخاطرة بأي شكل خلال فترة الإعداد.

وأوضحت أن جولر أظهر انطباعات جيدة لقدراته في التدريبات، وسيكون جاهزا لتحقيق المشاركة الأولى له بقميص الميرنجي ضد مانشستر يونايتد.

وذكرت "ماركا" أن أنشيلوتي ينوي الاعتماد على جولر في مركز الجناح، رغم إجادته اللعب في خط الوسط، لكن المدرب الإيطالي يريد أن يستخدمه في الخط الأمامي الذي يضم عددا محدودا من اللاعبين.

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