ريال مدريد يستقر على بديل كارفاخال

الوكيل الإخباري - قالت صحيفة ديفينسا سنترال إنه "رغم نهاية سوق الانتقالات بداية الشهر الحالي، ولكن ريال مدريد يواصل مبكراً التجهيز للموسم المقبل".



ذكرت الصحيفة أن أبرز ما يشغل بال رئيس النادي فلورنتينو بيريز هو تدعيم مركز الظهير الأيمن.



وأضافت: "يرى ريال مدريد أنه يجب البحث عن بديل لنجم الفريق داني كارفاخال الذي ينتهي عقده في 2025، بينما في الوقت نفسه يفكر النادي في تمديد عقده موسم واحد أو موسمين على أقصى تقدير".



وأشارت إلى أن "الملكي" وجد "البديل المثالي" وهو لاعب ليون الفرنسي صائل كومبيدي.



وأكدت أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً يقع تحت أنظار الريال، خاصة أنه من الأسماء التي برزت في الفترة الماضية بينما لن يكلف النادي أكثر من 12 مليون يورو.

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