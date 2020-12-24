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الخميس، 24-12-2020 12:37 م

ريال مدريد يستقر على خليفة راموس

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الوكيل الإخباري_ تدرس إدارة نادي ريال مدريد، إمكانية التعاقد مع مدافع بايرن ميونيخ، الدولي النمساوي ديفيد ألابا، مجانا عندما ينتهي عقده مع الفريق "البافاري" في يونيو المقبل.

وينظر ريال مدريد إلى اللاعب النمساوي البالغ من العمر 28 عاما، كبديل محتمل لقائد "الميرنغي"، المدافع الدولي الإسباني سيرخيو راموس، البالغ من العمر 34 عاما، الذي ينتهي عقده أيضا في الـ30 من يونيو 2021.

ولم يتوصل الريال مع راموس إلى أي اتفاق حتى الآن بشأن تجديد عقده.
ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن ما قد يعقد صفقة تعاقد الريال مع ألابا، هي مطالب اللاعب المالية، إذ يريد الحصول على 12 مليون يورو سنويا بعد اقتطاع الضرائب.

ويعتبر الريال أن هذا الراتب مرتفع للغاية، ويقارب راتب راموس، الذي يتقاضى حاليا، 15 مليون يورو سنويا.

وتهتم أندية عملاقة أخرى بالتعاقد مع ألابا، الذي يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر، على غرار يوفنتوس، ومانشستر يونايتد، وقد يبقى في البايرن إذا وافق الأخير على رفع راتبه.

وكان ألابا انضم للبايرن في العام 2009، وحقق معه عدة إنجازات، أبرزها الثلاثية التاريخية (دوري أبطال أوروبا، والدوري الألماني، وكأس ألمانيا) في العامين 2013 و2020.

وخاض ألابا هذا الموسم 12 مباراة في الدوري الألماني، وسجل هدفا واحدا.

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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