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الثلاثاء، 31-01-2023 02:48 م

ريال مدريد يستهدف مهاجم ليفربول

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الوكيل الإخباري -  أفاد تقرير صحفي إسباني بأن فريق ريال مدريد يخطط للتعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تعزيز هجوم الفريق الملكي.

وينتهي عقد فيرمينو مع ليفربول، بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يمكن لريال مديد التعاقد مه المهاجم البرازيلي في صفقة انتقال حر الصيف المقبل، ولن يكلفه سوى راتب اللاعب.

ويبحث ريال مدريد عن مهاجم بديل للفرنسي كريم بنزيما، لحين وصول المهاجم البرازيلي الشاب إندريك فيليبي، في صيف 2024.

وبحسب شبكة "ديفينسا سينترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد لضم روبرتو فيرمينو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعتقد كارلو أنشيلوتي ومسؤولو ريال مدريد، أن فيرمينو سيكون البديل الأمثل لبنزيما في "الميرنجي".

وارتبط اسم روبرتو فيرمينو بالانتقال إلى أكثر من ناد في يناير الجاري، أبرزهم وست هام يونايتد ونيوكاسل يونايتد، لكنه ليفربول تمسك ببقائه.

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