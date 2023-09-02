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السبت، 02-09-2023 03:10 م

ريال مدريد يسعى لمواصلة انطلاقته القوية أمام خيتافي اليوم

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الوكيل الإخباري -  يستضيف فريق ريال مدريد الاسباني نظيره خيتافي، في الخامسة والربع من مساء اليوم السبت، خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

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ويرغب ريال مدريد في مواصلة انطلاقته القوية في الليجا، حيث يدخل اللقاء وهو يتربع على صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد خيتافي في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.

ويستعد النادي الملكي بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي للمباراة بشكل قوي وبمعنويات مرتفعة، فكتيبة الميرينجي تستهدف النقاط الكاملة لمواصلة البقاء في القمة للمنافسة بقوة على اللقب.

في المقابل، يتطلع خيتافي لتصحيح المسار ومحاولة وقف نزيف النقاط، ولكن هذا يحتاج منه التحضير الجيد للمباراة لخطف الفوز والعلامة الكاملة.

 

ملاعب 

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