ريال مدريد يشكو التحكيم في موقعة بيتيس

الوكيل الإخباري - يشكو ريال مدريد من أداء التحكيم خلال التعادل 1-1 مع ريال بيتيس، أمس السبت، في الجولة 16 من عمر الدوري الإسباني.



وشهدت مباراة الأمس، إلغاء هدف إبراهيم دياز نجم الميرنجي، بداعي وجود تسلل على رودريجو جويس في بداية اللعبة.



وقال المحللون في قناة ريال مدريد الرسمية، إنهم لا يثقون في صحة إلغاء هدف دياز أمام ريال بيتيس.



وأبدت القناة الرسمية لريال مدريد، اعتراضها على زوايا التصوير التي تم الاعتماد عليها من أجل احتساب التسلل.



وترى قناة الميرنجي أن الصور المختارة من قبل تقنية الفيديو، لا تتوافق مع حركة أجساد اللاعبين في تلك اللعبة، كما أن ميل زاوية التصوير في الهدف لا يوضح وجود التسلل من عدمه.



ويعترض المحللون على وجود لاعب من ريال بيتيس حجب الرؤية عندما لمس جود بيلينجهام الكرة لتمريرها إلى رودريجو، مما يعني أن لحظة خروج الكرة غير واضحة.



وتؤكد قناة الملكي أن حكام تقنية الفيديو لم يجيدوا استخدام التكنولوجيا في مباراة ريال مدريد وبيتيس لتوضيح صحة قرار إلغاء هدف دياز.

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