الأحد 12-03-2023
الوكيل الاخباري

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

انطلاق أعمال مؤتمر الفكر المستدام بالعلوم التطبيقية

بحث التعاون بين هيئة الاعتماد والتعليم العالي العراقية

انقلاب على حالة الطقس ومنخفض جوي وامطار غزيرة بهذا الموعد

الطفيلة : بدء المرحلة الثانية من مشروع "أنا صوتي" للموروث الشعبي

الارصاد : امطار على هذه المناطق الاثنين - تحذيرات

الجامعة الأردنية تنضم إلى تحالف الكومستيك

موعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين هذا الشهر

انطلاق فعاليات البرنامج الوطني للأمن والشباب في الزرقاء

توضيح حول دوام الموظفين واقساط القروض برمضان

الأحد، 12-03-2023 04:54 م

ريال مدريد يصدر بيانا جديدا بشأن الاتهامات الموجهة لنادي برشلونة

320231216518532973140


الوكيل الإخباري - أصدر نادي ريال مدريد بيانا جديدا بشأن الاتهامات الموجهة لنادي برشلونة، بالفساد في قضية دفع أموال لأحد مسؤولي التحكيم.

واتهم مكتب المدعي العام برشلونة بـ"الفساد وإساءة الأمانة وتزوير سجلات تجارية"، يوم الجمعة، على خلفية قضية الدفعات المالية المشبوهة المقدمة من النادي الكتالوني لخوسيه نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام.


كما تم توجيه ذات الاتهامات إلى أوسكار غراو وألبرت سولر، وهما عنصران في فريق الرئيس السابق للبلوغرانا، جوسيب ماريا بارتوميو.

وقال بيان ريال مدريد، الذي صدر اليوم الأحد عقب اجتماع مجلس الإدارة: "علم مجلس إدارة نادي ريال مدريد، في اجتماعه الذي عقد، اليوم، بالاتهامات الخطيرة التي وجهها مكتب المدعي العام في برشلونة ضد نادي برشلونة، واثنين من رؤسائه، جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، والمديرين السابقين ألبرت سولير وأوسكار غراو، على أساس الفساد المحتمل، من بين أمور أخرى، للفساد في المجال الرياضي، في إطار العلاقات التي أقامها النادي المذكور مع نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا".

وأضاف البيان: "ريال مدريد يعرب عن قلقه العميق من جدية الوقائع ويكرر ثقته الكاملة في عمل العدالة، ووافق على أنه دفاعًا عن مصالحه المشروعة، سيشارك في التحقيقات بمجرد أن يمنح القاضي للأطراف المتضررة الإذن".

واتهم القضاء الإسباني نادي برشلونة ورئيسين سابقين له والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا بـ"الفساد"، "إساءة الأمانة" و"تزوير سجلات تجارية" في قضية الدفعات المالية المشبوهة من النادي الكاتالوني لنيغريرا، بحسب ما أعلنت محكمة في برشلونة.

وتستهدف ملاحقات النيابة العامة في برشلونة، النادي بصفته المعنوية بالإضافة إلى رئيسيه السابقين جوزيب بارتوميو وساندرو روسيل، وتتعلق القضية بمدفوعات مزعومة دفعها برشلونة إلى نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
320231215579163542637 (1)

مبابي يقاطع ميسي ونيمار في باريس سان جيرمان

3202312144816259523297

محمد صلاح يتعرّض للسرقة في مصر

3202312152156716397008 (1)

نجم النصر السعودي يهاجم رونالدو

3202312142915644287973

السجان يحقق برونزية في الكراتيه

320231212626727397430

يوفنتوس يستضيف سامبدوريا بحثاً عن العودة للانتصارات في الدوري الإيطالي

3202312125720950205310

برشلونة ينتظر هدية من رفاق صلاح قبل الكلاسيكو

أخبار متعلقة
220232115526866944532

سر فشل برشلونة في ضم مهاجم ريال مدريد

220231993338321923113

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

2202318135333219962951

استبعاد مفاجئ لنجم ريال مدريد أمام أوساسونا

22023189189655400409

رسميا.. برشلونة يكمل صفقة الـ18 ثانية بعد 17 يوما!

2202316112125773860144

الدوري الأوروبي.. برشلونة ينتصر ضد مان يونايتد في تاريخ المواجهات

2202312121136596040432

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام فياريال