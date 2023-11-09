ريال مدريد يضرب براجا.. ويعبر لثمن نهائي دوري الأبطال

الوكيل الإخباري - حقق ريال مدريد انتصارا عريضا بنتيجة (3-0) خلال مواجهة سبورتنج براجا البرتغالي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وسجل لريال مدريد إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور ورودريجو في الدقائق (27، 58، 61).



وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في قمة المجموعة الثالثة، ويحسم رسميا عبوره للدور ثمن النهائي، بينما تجمد رصيد سبورتنج براجا عند 3 نقاط في المركز الثالث.



بدأت المباراة بضغط من الضيوف، وتدخل لوكاس فاسكيز بعنف على بروما لاعب سبورتنج براجا داخل المنطقة ليتحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الأخير.



وانبرى ألفارو ديالو للتنفيذ، لكن الحارس أندري لونين تألق وتصدى لركلة الجزاء ببراعة في الدقيقة 6.



وسجل إبراهيم دياز هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 12، لكن حكم المباراة ألغاه بسبب وجود خطأ على فينيسيوس جونيور صانع الهدف.



وأرسل فينيسيوس جونيور كرة عرضية داخل منطقة الجزاء نحو زميله فيدي فالفيردي الذي سدد على الطائر، لكن الكرة مرت أعلى العارضة الأفقية في الدقيقة 19.



ونجح إبراهيم دياز في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 27، إذ انطلق رودريجو على الطرف الأيسر، ومرر له كرة من لمسة واحدة وضعها في أقصى يمين المرمى.



وصوب رودريجو كرة قوية تصدى لها ماتيوس حارس مرمى سبورتنج براجا في الدقيقة 44.



وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.



ومع بداية الشوط الثاني، حاول ناتشو التصويب، لكن الحارس ماتيوس تألق في التصدي له في الدقيقة 46.



ونجح فينيسيوس جونيور في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 58، حيث تلقى تمريرة عرضية من زميله لوكاس فاسكيز وسدد في الشباك مباشرة.



وبعد 3 دقائق فقط، أضاف البرازيلي رودريجو الهدف الثالث لريال مدريد، بصناعة مواطنه فينيسيوس جونيور، حيث أرسل فينيسيوس تمريرة بينية لرودريجو الذي استغل تقدم الحارس وسدد كرة ساقطة في الشباك.



واستمرت سيطرة ريال مدريد على المباراة، ليواصل قطار الميرنجي دهس منافسيه والسير بخطى ثابتة في بطولته المفضلة.

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