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الخميس، 14-01-2021 02:29 م

ريال مدريد يطرد 6 نجوم من أجل عيون مبابي

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الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجأة مدوية، بعدما أشارت إلى أن ريال مدريد وضع خطة جديدة من أجل ضم كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

ويُعد مبابي من أبرز الصفقات التي يرغب ريـال مدريد في التعاقد معهم، خاصةً وأن عقده مع باريس سان جيرمان سينتهي في 2022.


وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، أن ريـال مدريد يرغب في توفير ما بين 100 إلى 150 مليون يورو من أجل تمويل صفقة كيليان مبابي.

وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد يخطط للتخلي عن 6 لاعبين دفعة واحدة لتوفير الأموال اللازمة لضم مبابي.

وأوضحت الصحيفة، أن الريال سيتخلي عن مارسيلو وإيسكو هذا الصيف، في ظل تراجع مستوى الثنائي وارتفاع رواتبهما، أما الثلاثي المُعار جاريث بيل وداني سيبايوس وإبراهيم دياز، فسيُحاول النادي التخلص منهم بشكل نهائي بالإضافة للوكا يوفيتش”.


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المصدر : ملاعب 



 




 

 


 

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