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السبت، 08-07-2023 10:47 ص

ريال مدريد يطلب قرضا لإنجاز صفقة مبابي

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الوكيل الإخباري -  يواصل نادي ريال مدريد، محاولاته للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف.

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وينتهي عقد مبابي مع باريس في صيف 2024، وأبلغ اللاعب، ناديه بشكل رسمي، بعدم رغبته في تفعيل بند التمديد لموسم آخر.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن صفقة انتقال مبابي لريال مدريد هذا الصيف، قد تصل إلى 200 مليون يورو.

وأشارت "هناك خلاف بين ريال مدريد ومبابي حول الراتب السنوي، حيث يريد اللاعب الحصول على 50 مليون يورو، بينما يعرض الملكي 40 مليونا".

وأوضحت الصحيفة أن الطرفين سيتفقان على الراتب بشكل مؤكد، لأنه لا يزال داخل الحدود التي لا يريد ريال مدريد، تجاوزها.

وذكرت أن مبابي يطلب مكافأة توقيع كبيرة (100 مليون يورو)، لتعويضه عن الأموال التي سيخسرها إذا ترك باريس هذا الصيف.

وكشفت أن إجمالي الصفقة سيزيد عن 300 مليون يورو، ولذلك طلب ريال مدريد، قرضا من بنك سانتاندير، لضم مبابي هذا الصيف.

 

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