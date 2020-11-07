ريال مدريد يعلن إصابة هازارد وكاسيميرو بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري _ أعلن ريال مدريد الإسباني اليوم السبت إصابة كل من البلجيكي إيدين هازارد والبرازيلي كاسيميرو بفيروس كورونا.





وسيغيب هازارد وكاسيميرو عن مباراة ريال مدريد وفالنسيا الأحد ضمن مسابقة الدوري الإسباني كما سيحرمان من الالتحاق بمنتخبي بلجيكا والبرازيل توالياً.

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المصدر : ملاعب

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