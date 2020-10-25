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الأحد، 25-10-2020 10:37 ص

ريال مدريد يعلن رسميا موقفه من إقالة زيدان.. بعد الفوز الكبير ضد برشلونة

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الوكيل الإخباري _ كشف نادي ريال مدريد، منذ قليل، موقفه الرسمي من إقالة المدير الفني زين الدين زيدان من منصبه، على خلفية تحقيق الفريق الأول لكرة القدم، نتائج غير مقبولة إلى حد ما، الفترة الماضية.

ونادي العاصمة الإسبانية مدريد، قدم مستويات غير مقبولة إلى حد ما، خلال آخر مباراتين محليًا وأوروبيًا، حيث سقط على يد خيتافي بهدف نظيف، ثم تجرع مرارة الهزيمة ضد شاختار دونيتسك بثلاثة أهداف لهدفين، ما دفع بعض الصحف الإسبانية إلى الإشارة إلى أن المدير الفني زين الدين زيدان قريب من الرحيل.

واستفاق الريال ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض، بتفوقه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة أقيمت بينهما على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وتحدث إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد، بشأن مصير زيدان، بقوله: "عندما يتعثر الفريق، يبدأ الحديث بشأن التغيير".


وتابع: "نحن مسرورون بقائمتنا، ونعرفف ما يعنيه زيدان بالنسلة لنا، فقد حافظ على اتحاد الفريق، وهذا ما يهمنا، ولم تكن هناك شكوك حوله".

وأضاف: "بدأنا بشكل جيد خلال مباراة برشلونة، كنا منظمين دفاعيًا، ونجحنا في استغلال الفرص في الجزء الهجومي".

وأتم: "لقد لعبنا بشخصية كبيرة، وكنا أقوياء جدًا، وبشكل عام، ظهر الجميع بشكل مثالي".

يشار إلى أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 13 نقطة.


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المصدر : ملاعب 

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