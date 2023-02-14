ريال مدريد يعود إلى هدف قديم لتعويض بنزيما

الوكيل الإخباري - وجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أنظاره إلى لاعب سبق العمل معه لدعم هجوم الميرنجي، الصيف المقبل.



ووفقا لشبكة "ESPN"، فإن أنشيلوتي يرغب في التعاقد مع البرازيلي ريتشارليسون نجم توتنهام، والذي سبق وتعامل معه أثناء تدريب إيفرتون.



ويبحث أنشيلوتي عن مهاجم قادر على تعويض الفرنسي كريم بنزيما، خاصة وأن الأخير غاب عن الكثير من المباريات هذا الموسم بسبب الإصابة.



وارتبط الريال، بضم ريتشارليسون، الصيف الماضي، قبل انتقال اللاعب من إيفرتون إلى توتنهام مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.



ويعاني ريتشارليسون من عدم القدرة على حجز مقعد بالتشكيلة الأساسية للسبيرز، لصالح هاري كين، وهيونج سون مين.

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