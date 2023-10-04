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الأربعاء، 04-10-2023 02:49 م

ريال مدريد يعود بفوز ثمين من ملعب نابولي

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الوكيل الإخباري - حقق ريال مدريد فوزا ثمينا وصعبا على مضيفه نابولي بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان الريال الطرف الأخطر في بداية اللقاء، لكن نابولي فاجأ مضيفه بهدف التقدم الذي جاء إثر ركلة ركنية أخفق الحارس كيبا أريسابالاغا في تقديرها لتصل إلى المدافع البرازيلي ناتان الذي حولها برأسه، فارتدت من العارضة وسقطت أمام النرويجي ليو أوستيغارد الذي حولها برأسه في الشباك في الدقيقة 19.

لكن العملاق الإسباني عاد سريعا إلى اللقاء، مستغلا تمريرة خاطئة من القائد جوفاني دي لورنتسو ليخطف الإنجليزي جود بيلينغهام الكرة ويمررها إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي سددها من زاوية صعبة أرضية على يسار حارس نابولي أليكس ميريت (27).

وتحول بيلينغهام بعدها بدقائق إلى هداف وبأسلوب رائع، إذ استلم الكرة من الفرنسي إدواردو كامافينغا ثم تلاعب بالمدافعين قبل أن يسجل على يسار ميريت (34)، ليصبح نجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق ثالث لاعب يسجل في مباراتيه الأوليين مع الريال في دوري الأبطال بعد الفرنسي كريستيان كارومبو (1998)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (2009) وفق "أوبتا" للإحصاءات.

وبدأ نابولي الشوط الثاني بحصوله على ركلة جزاء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" نتيجة لمسة يد على القائد ناتشو فرنانديز، فانبرى لها البولندي بيوتر زيلينسكي الذي سددها قوية فتحولت الكرة من القائم الأيمن إلى الشباك (54).

ورد الريال بهدف رائع بعد أن أطلق الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي كرة صاروخية من خارج المنطقة ارتدت من العارضة وميريت إلى داخل الشباك، ليحتسب الهدف لصالح الأخير عن طريق الخطأ في مرماه.

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