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الأحد، 27-08-2023 04:22 م

ريال مدريد يغلق ملف اللحظة الأخيرة في صفقة مبابي

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الوكيل الإخباري - أنهى ريال مدريد الجدل المحيط بمصير الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت العديد من التقارير أن ريال مدريد سيتحرك بعرض رسمي في الأيام الثلاثة الأخيرة من الميركاتو، للضغط على باريس وإجباره على قبول عرض مالي منخفض.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، أغلق ريال مدريد ملف مبابي بالكامل في الصيف الحالي، ولن يكون هناك أي تحرك للتعاقد معه في الأيام المقبلة.

وذكرت أن باريس نفسه اعترف بأن ريال مدريد لم يجر أي تفاوض معه بشأن صفقة مبابي، سواء عندما انخفض سعره إلى 150 مليون يورو (في بداية السوق)، أو عندما ارتفع الرقم إلى 200 (مطلع أغسطس/آب)، أو الآن حيث يتحدثون في فرنسا عن سعر يبلغ 250 مليون يورو. 

وأشارت إلى أن ريال مدريد ملتزم مع مبابي بالاتفاق الأول الذي ينص على انتقاله إلى "سانتياجو برنابيو" في الصيف المقبل، عبر صفقة مجانية.

وأوضحت أنه يتبقى أن يحافظ مبابي أيضا على اتفاقه، لأنه سيواجه عاما ليس سهلا وسيحاول خلاله باريس إقناعه بكل الطرق للتوقيع على عقد جديد.

وختمت: "ريال مدريد لن يتعاقد مع مهاجم جديد بشكل عام هذا الصيف، وسيعتمد على قدرة كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، على إيجاد حلول مستخدما العناصر المتاحة

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