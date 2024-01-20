ريال مدريد يفعل خطة التعاقد مع هالاند

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن أن ريال مدريد سيفعل خطة التعاقد مع المهاجم إيرلينغ هالاند.



قالت الصحيفة إن "الملكي" سيبدأ تدريجياً خطوات ضم مهاجم مانشستر سيتي وسط تكتم كبير لتحقيق هدفه دون حدوث ضجة.



وأوضحت: "النادي الإسباني يرغب في تكرار ما فعله مع النجم جود بيلينغهام عندما تعاقد الريال معه بهدوء قادماً من بروسيا دورتموند".

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وأضافت: "الصعوبات التي يواجهها "الميرنغي" في ضم النجم كيليان مبابي جعلت إدارة النادي تتجه إلى الخطة البديلة وهي التعاقد مع هداف "البريميير ليغ" رغم أن عقده يمتد مع السيتي حتى 2027".



وأشارت إلى أنه يتردد وجود بند سري في عقد الدولي النرويجي يسمح له بالرحيل عن بطل إنجلترا وأوروبا والعالم في صيف 2024.



واختتمت: "ريال مدريد سيتبع خطة التواصل مع وكلاء هالاند، بينما سيترك مهمة التواصل مع مانشستر سيتي إلى أطراف خارجية، ففي حال نجاح الخطة قد ينجح العملاق الإسباني في حسم الصفقة بمقابل يصل إلى 180 مليون جنيه إسترليني".

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