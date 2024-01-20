السبت 20-01-2024
الوكيل الاخباري
 

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

تكنولوجيا الاستشعار المتطورة في ساعة Galaxy Watch تمهد الطريق لحلول أكثر ذكاءً في مجال الرعاية الصحية الوقائية

الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الأمل في خانيونس

صحة غزة: نفاضل بين الحالات لإنقاذ الجرحى

مقتل جندي إسرائيلي في خان يونس

رويترز: قادة بالحرس الثوري يوجهون هجمات الحوثيين على السفن

الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

حركة الجهاد الإسلامي: الاحتلال يحاول تصدير إخفاقه العسكري عبر توسيع رقعة الحرب

الاحتلال يطلب من النازحين في غزة معلومات عن الرهائن

اعتقال 22 فلسطينيا في الضفة الغربية

السبت، 20-01-2024 04:50 م

ريال مدريد يفعل خطة التعاقد مع هالاند

1202420123137500084357 (1)


الوكيل الإخباري -  كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن أن ريال مدريد سيفعل خطة التعاقد مع المهاجم إيرلينغ هالاند.

قالت الصحيفة إن "الملكي" سيبدأ تدريجياً خطوات ضم مهاجم مانشستر سيتي وسط تكتم كبير لتحقيق هدفه دون حدوث ضجة.

وأوضحت: "النادي الإسباني يرغب في تكرار ما فعله مع النجم جود بيلينغهام عندما تعاقد الريال معه بهدوء قادماً من بروسيا دورتموند".

اضافة اعلان


وأضافت: "الصعوبات التي يواجهها "الميرنغي" في ضم النجم كيليان مبابي جعلت إدارة النادي تتجه إلى الخطة البديلة وهي التعاقد مع هداف "البريميير ليغ" رغم أن عقده يمتد مع السيتي حتى 2027".


وأشارت إلى أنه يتردد وجود بند سري في عقد الدولي النرويجي يسمح له بالرحيل عن بطل إنجلترا وأوروبا والعالم في صيف 2024.


واختتمت: "ريال مدريد سيتبع خطة التواصل مع وكلاء هالاند، بينما سيترك مهمة التواصل مع مانشستر سيتي إلى أطراف خارجية، ففي حال نجاح الخطة قد ينجح العملاق الإسباني في حسم الصفقة بمقابل يصل إلى 180 مليون جنيه إسترليني".

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120242012818439883918

هل فسخ الهلال عقده مع نيمار؟

1202420113747727391212

ميسي ودي ماريا يشاركان في أولمبياد باريس

1202420124140356673988

فينيسيوس يعلق على تتويج رونالدو في جلوب سوكر

1202420113747727391212

القنوات الناقلة لقمة الأردن وكوريا الجنوبية

1202420111552499498611

طبيب منتخب مصر يتواصل مع ليفربول

120242011741768966453

روما يستضيف هيلاس فيرونا بالدوري الايطالي

أخبار متعلقة
12024181108695611818 (1)

ريال مدريد يبدأ اتصالات ضم هالاند

120243101228399016530

فينيسيوس لجماهير ريال مدريد: أراكم غدا!

12024391131268396216

مدرب باريس سان جيرمان يعلق على شائعات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

120242145247639740174

برشلونة مهدد بخسارة صفقة جديدة

120242103917487037174

ريال مدريد يهزم ثراء أندية البريميرليج

1220232511457165976715

ألفاريز يهرب من فخ الريال وبرشلونة