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الإثنين، 06-11-2023 02:46 م

ريال مدريد يفقد أحد أسلحته ضد خفافيش فالنسيا

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الوكيل الإخباري - تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، نبأ غير سار، قبل خوض مواجهة فالنسيا المقبلة، بالجولة 13 من الليجا، المقرر إقامتها في معقل الملكي "سانتياجو برنابيو".

وسيفتقد أنشيلوتي، خدمات مدافعه الدولي الألماني أنطونيو روديجر، بعدما تلقى البطاقة الصفراء ضد رايو فاليكانو، ليتأكد غيابه بسبب تراكم البطاقات.

وأشهر حكم المباراة، البطاقة الصفراء في وجه روديجر، بعدما نشبت مشاجرة بينه وليخوني لاعب رايو فاليكانو، وكادت المشادة تتطور إلى طرد أحد اللاعبين، لكن الحكم اكتفى بالبطاقات الصفراء.

وفي ظل الغيابات في خط دفاع ريال مدريد، سيكون أنشيلوتي في أزمة كبيرة بتأكد غياب روديجر.

ومن المتوقع أن يكون ناتشو، هو البديل لتعويض غياب روديجر في مواجهة الخفافيش المقبلة.

ويحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 29 نقطة، بينما رايو فاليكانو في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

وأهدر ريال مدريد فرصة استعادة الصدارة، حيث ينفرد بها جيرونا برصيد 31 نقطة.

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