ريال مدريد يفك شفرة تصريحات مبابي

الوكيل الإخباري _ أدرك مسؤولي ريال مدريد ما يقصده كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بالتصريحات التي أطلقها مؤخرًا بشأن مستقبله.



وقال مبابي المرتبط بالانتقال، إلى الريال مؤخرًا: “أريد استثمار نفسي على المدى الطويل، وليس التوقيع على تعاقد جديد ثم أطلب المغادرة بعد عام”.





ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن الريال اتخذ كلمات مبابي الأخيرة كرسالة للنادي، حيث يقول اللاعب للميرنجي “إما أن تتعاقدوا معي الآن أو لن يحدث ذلك أبدا”.



وجاء ذلك بعد أن زعمت العديد من التقارير أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع مبابي مجانًا، عقب انتهاء عقده في صيف 2022.



وأشار إلى أن سان جيرمان يدرك جيدًا أن رغبة مبابي هي الرحيل، لذا قدم له عرضًا لمدة 4 مواسم، وبراتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو.



وأوضح البرنامج الإسباني أن ريال مدريد لا يعتقد أن والد مبابي يريد مكافأة توقيع، نظير انتقال نجله إلى النادي الملكي.



وذكر “الشيرنجيتو” أن في حالة سعي والد مبابي لهذا الأمر، فعليه نسيان أمر ارتداء نجله قميص الميرنجي.





اضافة اعلان



المصدر : ملاعب



